Rus verliest in kwalificatie voor Wimbledon

Arantxa Rus heeft zich niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. De 28-jarige Westlandse verloor in de kwalificatie van de Belgische Ysaline Bonaventure. In een spannende wedstrijd werd het 3-6 6-1 6-4 voor de Belgische nummer 115 van de wereldranglijst.

Rus begon matig tegen Bonaventure. De Nederlandse nummer 136 van de wereldranglijst werd direct gebroken, maar herstelde dit snel door een ‘rebreak’. In de zesde game pakte ze de beslissende break. Daarna ging het minder. In langdurende games was Bonaventure een stuk effectiever. In een spannende derde set was de Belgische net iets vastberadener en kwalificeerde ze zich voor de eerste ronde.

Kiki Bertens is voorlopig de enige Nederlandse deelneemster aan het hoofdschema van Wimbledon. Lesley Kerkhove kan zich nog plaatsen.