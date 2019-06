Verstappen: kans op winst niet zo groot

Max Verstappen verwacht niet dat hij net als vorig jaar de Grand Prix in de Formule 1 op het circuit van Spielberg gaat winnen. “Ik denk eerlijk gezegd niet dat die kans heel groot is”, zei hij op Verstappen.nl in een vooruitblik op de wedstrijd in Oostenrijk. “We zullen veel geluk moeten hebben om eerste te worden.”

In de races van dit seizoen finishte Verstappen al vijf keer als vierde. Dat leidt nog niet tot frustraties. “Het is niet zo dat ik ver van het podium verwijderd ben. Maar mijn doel is natuurlijk niet om vierde te worden. Ik wil winnen. Op dit moment zit dat er niet in. We moeten hard blijven ‘pushen’ om betere prestaties uit onze auto en motor te halen.”

Voorlopig kijkt Verstappen vooral naar wat zijn team aan ‘updates’ meebrengt. “Ik richt me op ons huidige project. Er zit veel potentie in en vergeet niet dat we pas zijn begonnen. Ik maak me niet druk over volgend jaar of daarna. Maar ik wil natuurlijk niet tot op m’n 35e op de vierde plek blijven rijden.”