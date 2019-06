Bertens kansloos tegen Pliskova in Eastbourne

Kiki Bertens is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het grastoernooi van Eastbourne. De nummer 4 van de wereld moest met duidelijke cijfers haar meerdere erkennen in Karolina Pliskova, die een plek hoger staat op de wereldranglijst. Het werd 6-1 6-2.

De 27-jarige Pliskova, die het toernooi in 2017 won, liet leeftijdsgenote Bertens op alle fronten kansloos. De Tsjechische verloor slechts twee punten op haar eerste opslag, stond geen enkel breakpoint toe en maakte nauwelijks onnodige fouten. Al na ruim 56 minuten had ze de zege binnen.

Bertens reist nu af naar Londen, waar maandag Wimbledon begint. Ze speelt daar in de eerste ronde tegen de Luxemburgse Mandy Minella.