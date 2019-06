Het seizoen in de Formule 1 gaat door met dezelfde banden. De teams uit de belangrijkste raceklasse konden het vrijdag, in aanloop naar de eerste vrije training van de Grote Prijs van Oostenrijk, niet eens worden over een terugkeer naar de banden die vorig jaar werden gebruikt.

De dunnere banden die dit seizoen zijn ingevoerd, bevallen niet alle teams even goed. De teams van Mercedes, McLaren, Williams, Renault en Racing Point willen echter niet terug naar de oude situatie. Ferrari, Red Bull, Toro Rosso, Haas en Alfa Romeo stemden wel voor de herinvoering van de ‘oude’ banden. Zij kregen echter te weinig steun.