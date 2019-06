Hamilton snelst in training, Verstappen vijfde

Lewis Hamilton heeft tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Oostenrijk de beste tijd genoteerd. De Britse leider in de WK-stand kwam op het circuit in Spielberg tot 1.04,838. Valtteri Bottas, zijn Finse ploeggenoot van Mercedes, werd derde. De Duitser Sebastian Vettel van Ferrari noteerde de tweede tijd.

Max Verstappen, die vorig jaar de GP van Oostenrijk won, kwam in zijn Red Bull in de eerste training tot de vijfde tijd. De Monegask Charles Leclerc bleef Verstappen in zijn Ferrari voor. Achter Verstappen eindigde zijn Franse ploeggenoot Pierre Gasly als zesde.

Later op vrijdag is de tweede vrije training.

Verstappen hoopt in Oostenrijk weer een keer het podium te halen. Bij de laatste drie races lukte de Limburger dat niet.