Lorenzo hard ten val in Assen tijdens training

Jorge Lorenzo is wegens een val tijdens de eerste vrije training voor de TT van Assen afgevoerd naar het ziekenhuis van de Drentse stad. De Spaanse motorcoureur crashte op hoge snelheid, in de zevende bocht van het circuit.

De 32-jarige Lorenzo wordt nader onderzocht in Assen. Hij klaagde over pijn aan zijn borst en rug.

“Jorge is nu in orde, maar hij is erg lelijk gevallen”, zei de arts van Honda vanuit het ziekenhuis. “Toen hij hier aankwam, was hij enigszins gedesoriĆ«nteerd en erg onstabiel. We hebben de relevante controles uitgevoerd, maar ik ben niet helemaal tevreden. Ondanks dat er geen hersenletsel is, hebben we toch meerdere scans uitgevoerd.”

Vorige week kwam Lorenzo tijdens de GP van Spanje ook al ten val. Daarna had hij ook last van zijn borst en rug.