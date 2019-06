Luiten laat veel liggen in Spanje

Joost Luiten is de tweede dag van de Andalucia Masters in Sotogrande niet best doorgekomen. De Nederlandse golfer had 75 slagen nodig voor zijn rondgang langs de 18 holes. Daarmee gebruikte hij 4 slagen meer dan het baangemiddelde. Met een score van 143 slagen zakte Luiten van de 11e naar de 42e plek.

Darius van Driel mag door een score van 147 slagen niet meer meedoen in het weekeinde. De Zuid-Afrikaan Christiaan Bezuidenhout leidt met een totaal van 134.

Na zijn sterke openingsronde van 68 slagen had Luiten grote plannen voor de tweede wedstrijddag in Zuid-Spanje. Hij begon prima met twee birdies, maar daarna begon hij te knoeien. Luiten liet onder meer een double bogey en een triple bogey noteren. Mede daardoor moest hij halverwege het toernooi zijn plek in de bovenste regionen van het klassement prijsgeven.

Luiten kreeg eerder deze week de garantie dat hij op basis van zijn positie op de wereldranglijst mag deelnemen aan The Open, komende maand op Royal Portrush in Noord-Ierland (18-21 juli). Dat is de vierde en laatste major van het jaar.