Verstappen: schade is gelukkig te repareren

Max Verstappen is ondanks zijn crash op de winderige tweede vrije training voor de Grote Prijs van Oostenrijk positief gestemd. “De schade is gelukkig allemaal te repareren. Een crash helpt natuurlijk niet, maar zoiets kan gebeuren”, zegt de 21-jarige Nederlandse Formule 1-coureur tegen Verstappen.nl.

Verstappen crashte toen hij hard door bocht 10 van het circuit in Spielberg reed. Hij verloor de controle over zijn Red Bull, die met de achterzijde in de muur terechtkwam. Verstappen kon zijn wagen snel verlaten, de achterkant was beschadigd.

“Ik vertelde al aan het team dat het lastig was met de wind. Die was onregelmatig en met vlagen erg sterk”, legt Verstappen uit die vrijdag bij de trainingen de vijfde en negende tijd noteerde. “Ik zat met een goed gevoel in de auto, dus dat was eigenlijk wel prima.”

Verstappen, die vorig jaar won in Oostenrijk, is optimistisch over het herstel van de schade aan de RB15. “We hebben natuurlijk nog wel wat werk te verrichten, maar alles is te repareren. We reden met een versnellingsbak voor de vrijdagen dus ook dat vormt geen probleem.”