Verstappen valt uit in training na crash

Max Verstappen heeft noodgedwongen de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Oostenrijk moeten afbreken. Hij reed zijn Red Bull van de baan en die was dusdanig beschadigd dat de 21-jarige Nederlander zijn sessie moest staken. Verstappen kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Hij had daarvoor een ronde van 1.05,879 gereden, uiteindelijk de negende tijd. De Monegask Charles Leclerc had in zijn Ferrari met 1.05,086 de snelste rondetijd.

De training werd ontsierd door crashes. Bij de training stond een harde wind, waardoor de coureurs moeite hadden om hun Formule 1-wagen in bedwang te houden.

Verstappen crashte toen hij hard door bocht 10 van het circuit in Spielberg reed. Hij verloor de controle over zijn bolide, die met de achterzijde in de muur terechtkwam. Verstappen kon zijn wagen snel verlaten. De achterkant was beschadigd en het rechterachterwiel stond krom.

De vrije training werd even stilgelegd en na de hervatting crashte de Fin Valtteri Bottas. Zijn Mercedes was aan de voorkant flink toegetakeld. De training werd daarop weer gestaakt. Bottas had tot dat moment de snelste tijd in de tweede training. Bij de derde herstart was het weer raak. In dezelfde bocht als waar Verstappen de fout inging, voorkwam Sebastian Vettel met veel moeite dat zijn Ferrari de muur raakte. De wagen kwam achterstevoren in het grind tot stilstand. Vettel kon de training, in tegenstelling tot Bottas, hervatten.

In het vervolg reed alleen Leclerc nog sneller dan de ronde van Bottas. Pierre Gasly, de Franse teamgenoot van Verstappen, noteerde de derde tijd, 1.05,487. Lewis Hamilton, de leider in de WK-stand, kwam tot de vierde tijd (1.05,529).