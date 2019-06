Taylor Fritz heeft het tennistoernooi van Eastbourne op zijn naam geschreven. De 21-jarige Amerikaan zette in de eindstrijd zijn landgenoot Sam Querrey met 6-3 6-4 aan de kant.

Voor Fritz is het zijn eerste ATP-titel. In 2016 stond hij in Memphis ook in de eindstrijd, maar toen verloor hij. Querrey, die tien jaar ouder is dan Fritz, won tot dusverre tien ATP-titels.