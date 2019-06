Hoogland is in sprintfinale Lavreysen de baas

Baanwielrenner Jeffrey Hoogland heeft bij de Europese Spelen in Minsk goud veroverd op de sprint. In een finale over drie duels klopte hij land- en teamgenoot Harrie Lavreysen. Het brons ging naar de Rus Denis Dimitriev.

Nadat Lavreysen de eerste heat had gewonnen, was Hoogland sneller in de tweede heat. De sprinters moesten wachten tot na de puntenkoers van het omnium, waar Kirsten Wild haar goud had veiliggesteld, voordat ze hun beslissende heat konden rijden. Daarin verraste Hoogland zijn opponent en kon vervolgens ongehinderd naar de titel rijden.

Lavreysen is de regerend wereldkampioen op de sprint. Op het WK baanwielrennen afgelopen maart in Polen klopte hij Hoogland in de finale. Samen met Roy van den Berg hebben de baanwielrenners eerder het goud gepakt op de teamsprint.