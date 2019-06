Pole voor Antonelli in Moto3

De Italiaanse wegracer Niccolò Antonelli start zondag bij de TT van Assen van poleposition in de Moto3. Hij won zaterdag de kwalificatierace in een tijd van 1.41,232, de snelste ronde ooit gereden op het TT Circuit in de lichtste klasse.

De Japanner Kaito Toba reed de tweede tijd (1.41,376) en de Italiaan Tony Arbolino zette de derde tijd neer (1.41,389).

De Spanjaard Aron Canet, de leider in het kampioenschap, reed de negende tijd en start vanaf de derde rij. De Nederlander Ryan van de Lagemaat, die dankzij een wildcard aanwezig is, begint de race van de 28e plaats.

Antonelli is de nummer drie in de WK-stand. Hij won in zijn carrière tot dusver vier races in de Moto3.