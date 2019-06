Quartararo pakt de pole in Assen

Het Franse racetalent Fabio Quartararo heeft bij de TT van Assen de poleposition veroverd in MotoGP. De 20-jarige motorcoureur was de beste in de kwalificatierace en klokte op zijn Yamaha de snelste ronde ooit gereden op het Drentse circuit: 1.32,017.

De Spanjaard Maverick Viñales noteerde de tweede tijd op zijn Yamaha (1.32,157) en diens landgenoot Alex Rins zette op zijn Suzuki de derde tijd neer: 1.32,458. Viñales en Rins voegen zich bij Quartararo op de eerste startrij.

Regerend wereldkampioen én leider in het huidige kampioenschap Marc Márquez reed op zijn Honda de vierde tijd (1.32,731) en start zondag in de race vanaf de tweede rij. De Spanjaard won vorig jaar de TT.

Valentino Rossi, de Italiaanse raceheld die nog steeds een publiekstrekker is in Assen, stelde teleur in de kwalificaties. De negenvoudig wereldkampioen kwam niet verder dan de veertiende tijd.

Quartararo is de sensatie van dit jaar in de koningsklasse. De nieuwkomer in de MotoGP was in mei in de Grote Prijs van Spanje de jongste coureur ooit die poleposition pakte. Met zijn derde pole van dit seizoen leverde de pupil uit het Yamaha-team van de Nederlandse manager Wilco Zeelenberg het bewijs van zijn ongekende talent. Hij gaat zondag op jacht naar zijn eerste zege in de MotoGP.

“Ongelooflijk”, zei Quartararo kort na de kwalificatie. “Dit circuit is mythisch en dan de snelste ronde ooit rijden geeft me een trots gevoel. Ik heb hard gewerkt aan de snelheid van de motor en dat loont zich”, aldus de Fransman, die niet zozeer de hoogste topsnelheid bereikt, maar wel in vloeiende stijl door de bochten stuurt.