Seinen en Piek pakken goud in dubbel in Minsk

Badmintonsters Cheryl Seinen en Selena Piek hebben goud veroverd in de dubbelfinale op de Europese Spelen in Minsk. Het duo versloeg in de finale in drie games het Britse koppel Lauren Smith en Chloe Birch: 14-21 21-13 21-15.

Seinen en Piek, als vierde geplaatst in Minsk, wonnen op weg naar de finale van de als eerste geplaatste Maiken Fruergaard en Sara Thygesen uit Denemarken en de als tweede geplaatste Russinnen Jekaterina Bolotova/Alina Davletova.

In de finale tegen Smith en Birch moesten ze in de beslissende game aanvankelijk een achterstand wegwerken. Seinen en Piek kwamen terug tot 7-7 en namen daarna het voortouw. Die voorsprong gaven ze niet meer weg.