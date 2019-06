Verstappen derde bij kwalificatie Oostenrijk

Max Verstappen start zondag bij de Grote Prijs van Oostenrijk in de Formule 1 vanaf de tweede startrij. De 21-jarige coureur noteerde tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring de derde tijd: 1.03,439.

De poleposition ging naar Charles Leclerc. De Fransman bleef in zijn Ferrari met 1.03,003 minuut de Mercedes van Lewis Hamilton 0,259 seconde voor. Verstappen volgde op 0,436 seconde. Naast Verstappen staat de Finse Mercedes-coureur Valtteri Bottas.

De Duitse Ferrari-coureur Sebastian Vettel zette in de laatste kwalificatiesessie geen tijd meer neer en start zondag als tiende.

“Ik heb heel blij. Dit is voor ons een geweldig resultaat op een circuit waar we het vaak lastig hebben”, zei Verstappen. “De auto doet het ook een stuk beter. Ik ben heel tevreden met een plaats in de top drie. Hopelijk kan ik de fans hier morgen een mooi resultaat bezorgen.”

De auto voelde met de upgrades goed volgens Verstappen en ging snel door de bochten. “En de motor van Honda is ook iets sneller”, zei hij bij Ziggo Sport. “Dit is de eerste kwalificatie dit seizoen waar ik kan lachen.”

Hamilton zei uit te kijken naar de race “tegen de jonkies”. “Ik vind het ook heel cool dat er drie verschillende teams in de top drie staan.”