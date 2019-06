Verstappen schuift plek op na straf Hamilton

Max Verstappen begint de Grote Prijs van Oostenrijk in de Formule 1 zondag vanaf de tweede plaats. De Nederlandse coureur van Red Bull zette zaterdag in de kwalificaties de derde tijd neer, maar schuift een plaats op omdat de Brit Lewis Hamilton voor straf drie plekken naar achteren moet.

Stewards oordeelden dat Hamilton met zijn Mercedes de Alfa Romeo van de Fin Kimi Räikkönen hinderde. De rijder van Mercedes, die dit seizoen haast ongenaakbaar is, had achter Charles Leclerc van Ferrari de tweede tijd neergezet. Hamilton begint nu als vijfde, achter Leclerc, Verstappen, zijn Finse ploeggenoot Valtteri Bottas en de Brit Lando Norris van McLaren. Norris was al een plek opgeschoven omdat de als vijfde gekwalificeerde Kevin Magnussen zijn versnellingsbak had vervangen.

Verstappen won vorig jaar de Grote Prijs van Oostenrijk.