Verstappen vijfde achter Ferrari en Mercedes

Max Verstappen heeft tijdens de derde en laatste training voor de GP van Oostenrijk de vijfde rondetijd genoteerd: 1.04,446. De 21-jarige coureur van Red Bull, die vrijdag crashte tijdens de tweede training, kwam tot 18 rondes. Vlak voor het einde van de training ging hij kort naar binnen omdat hij niet tevreden was over de veranderingen die waren doorgevoerd.

Charles Leclerc van Ferrari was, net als in de tweede training, het snelst: 1.03,987, voor de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas: 1.04,130 om 1.04,221. Sebastian Vettel was net wat sneller dan Verstappen en klokte met 1.04,250 de vierde tijd.

Verstappen liet vrijdagavond na zijn crash al weten dat alle schade te repareren viel. Hij vloog uit de bocht omdat hij zijn bolide niet onder controle had. De coureurs ondervonden veel hinder van de wind.

Zaterdag om 15.00 vindt de kwalificatie plaats. De race is zondag om 15.10 uur. Vorig jaar zegevierde Verstappen in Oostenrijk.