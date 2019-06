Wild pakt in Minsk op omnium tweede goud

Baanwielrenster Kirsten Wild heeft bij de Europese Spelen in Minsk overtuigend het goud gepakt op het omnium. De 36-jarige Zwolse won de eerste drie onderdelen en zag haar voorsprong op de Italiaanse Elisa Balsamo en de Britse Jessica Roberts in de afsluitende puntenrace niet meer in gevaar komen.

Het is voor Wild het tweede goud in Minsk. Nadat ze eerder naast de medailles had gegrepen op de puntenkoers, won ze goud op de scratch. Op het omnium is de Nederlandse de regerend wereldkampioene van de afgelopen twee WK’s.

Wild eindigde na de puntenkoers op 150 punten. De Russin Evenija Augustinas veroverde het zilver met 123 punten en de Italiaanse Balsamo het brons met 120 punten.