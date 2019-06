Bestrafte Van Poppel: deed niets verkeerd

Danny van Poppel werd in de sprint van het Nederlands kampioenschap wielrennen in Ede afgetroefd door Fabio Jakobsen, maar leek in ieder geval zilver te hebben gepakt. De 25-jarige wielrenner van Jumbo-Visma werd echter gedeclasseerd, omdat hij in de sprint Ramon Sinkeldam zou hebben gehinderd. Moreno Hofland kreeg het zilver en Bas van der Kooij het brons.

“Voor mijn gevoel word ik gewoon tweede”, zei Van Poppel, die het nieuws maar kort voor de podiumceremonie te horen kreeg. “Ik had het idee dat ik niets speciaals deed.”

Van Poppel stuurde in de sprint naar rechts, waardoor Sinkeldam dicht bij de hekken zijn sprint moest staken en met woedende gebaren over de finish kwam. De jury besloot Van Poppel daarop te bestraffen en hem terug te zetten naar de 28e plaats, de laatste plaats van de voorste groep.