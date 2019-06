De Vries weer derde in Formule 2

Autocoureur Nyck de Vries is bij de race op de Red Bull Ring in Oostenrijk zondag opnieuw als derde geëindigd in de Formule 2. Hij finishte achter de Braziliaanse winnaar Sergio Sette Camara en de Italiaan Luca Ghiotto. De Duitser Mick Schumacher moest genoegen nemen met de vierde plaats.

De Vries snelde zaterdag tijdens de sprintrace ook al naar de derde plaats in Spielberg. Hij eindigde toen achter de Japanner Nobuhara Matsushita en Ghiotto.

De Vries blijft het klassement van de Formule 2 aanvoeren.