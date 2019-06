Hassan wint 3000 meter met Europees record

Sifan Hassan heeft bij de atletiekwedstrijden voor de Diamond League in Eugene het Europees record op de 3000 meter op haar naam gebracht. De Nederlandse hardloopster zegevierde in een tijd van 8.18,49. Daarmee was ze bijna 3 seconden sneller dan de Roemeense Gabriela Szabó, die in 2002 finishte in 8.21,42. Het Nederlandse record was 8.27,50 en stond al op naam van Hassan, die Europees kampioene op de 5000 meter is.

Hassan, die tegenwoordig woont en traint in de Verenigde Staten, richt zich voor de WK in Doha (27 september – 6 oktober) en de Olympische Spelen van Tokio 2020 voornamelijk op de 5000 en 10.000 meter. Hassan excelleerde de laatste jaren vooral op de 1500 meter.

Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust won in Eugene de 100 meter in 11,02. Op de 400 meter horden liep de Amerikaan Rai Benjamin de beste jaartijd (47,16).