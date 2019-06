Jakobsen sprint naar Nederlandse titel

Fabio Jakobsen heeft de Nederlandse titel op de weg veroverd. De wielrenner van Deceuninck – Quick-Step was de snelste in de sprint na 223,4 kilometer met start en finish in Ede.

Het Nederlands kampioenschap was heel lang een achtervolging van het peloton op een groep van negen vluchters met daarbij Jos van Emden en Koen Bouwman van Jumbo-Visma. Pas ver in de laatste ronde werd het gat gedicht en was de laatst overgebleven vluchter Elmar Reinders van Roompot-Charles teruggepakt. Vervolgens was het woord aan de sprinters.

Voor Jakobsen is het de eerste keer dat hij de rood-wit-blauwe kampioenstrui heeft gepakt.