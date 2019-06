Jakobsen wacht en sprint het beste

Fabio Jakobsen zat bij de Nederlandse kampioenschappen als enige renner van de Belgische ploeg Deceuninck – Quick-Step geïsoleerd in het peloton en moest hopen dat andere ploegen het gat met de kopgroep van negen zouden dichtrijden. “Het was voor mij het enige scenario waarin ik kon winnen, wachten en sprinten.” De 22-jarige wielrenner uit Gelderland won de sprint in Ede met overmacht, voor Moreno Hofland en Bas van der Kooij.

Jakobsen zag hoe andere ploegen en enkele sterke renners het op zich namen om de koplopers terug te halen. “Je moet een beetje geluk hebben dat het dichtgereden wordt”, zei hij. “Vorig jaar had ik Niki Terpstra erbij. Die deed enorm veel werk en toen kon ik het niet afmaken, dit jaar was ik helemaal alleen. Dat het lukt, is een heerlijk gevoel.”