Luiten sluit positief af in Zuid-Spanje

Golfer Joost Luiten heeft de Andalucia Masters in Sotogrande met een positief gevoel afgesloten. Na een wisselvallige vierdaagse kwam hij op de twintigste plaats in de eindstand uit. Met een rondje van 70 slagen (-1) klom Luiten zondag nog flink in het klassement, dat door Christiaan Bezuidenhout werd gewonnen met een score van 274 slagen (-10). Voor de 25-jarige Zuid-Afrikaan was het zijn eerste zege op de Europese Tour.

Luiten begon sterk in Zuid-Spanje met een rondje van 68 slagen. Een dag later liet hij echter vier slagen liggen met een omloop van 75, onder meer door een double bogey en een triple bogey. Op zaterdag bleef een inhaalslag uit (72), waarna hij op de slotdag toch nog negentien plaatsen in het eindklassement wist te stijgen.

Luiten speelde zondag zeer solide. Hij liet zeventien keer par noteren en produceerde op de derde hole een birdie, waardoor hij op een eindscore van 285 belandde.

“Ik heb goed gespeeld”, zei Luiten over zijn vierde omloop. “Ik heb wel wat kansen laten liggen, maar -1 op deze baan waar de wind draait, is gewoon ok√©. Ik heb hier een topklassering vooral op vrijdag weggegooid. Maar ik zit echt heel dicht tegen de topvorm en lage scores aan.”

Luiten doet komende week mee aan het Iers Open. “Daarna speel ik misschien ook nog in Schotland. Ik laat het afhangen van hoe mijn lichaam voelt. Het is in elk geval mooi dat ik ook het Brits Open kan spelen, die sfeer is altijd fantastisch dus daar wil je bij zijn.”

Luiten kreeg voor het begin van de Andalucia Masters de garantie dat hij op basis van zijn positie op de wereldranglijst mag deelnemen aan The Open, komende maand op Royal Portrush in Noord-Ierland (18-21 juli). Dat is de vierde en laatste major van het jaar.