Pro League volgend jaar zonder Grand Final

De Pro League krijgt een andere opzet. De mondiale hockeybond FIH liet zondag weten af te stappen van de Grand Final, die dit jaar tijdens de eerste editie van het nieuwe evenement nog wel wordt gespeeld.

Reden voor de wijziging is dat er volgend jaar, vanwege de Olympische Spelen in Tokio, geen tijd is voor extra wedstrijden tussen de vier beste teams. De stand na de reguliere competitie wordt aangehouden als eindstand.

Of de Grand Final in de jaren zonder Zomerspelen wel weer terugkeert, is nog niet duidelijk. “We hebben met de nationale hockeybonden verschillende opties bekeken, maar uiteindelijk besloten volgend jaar geen Grand Final te houden. In het nieuwe schema willen we de nationale teams zes weken de tijd geven om zich voor te bereiden op Tokio”, zegt Thierry Weil, directeur van de FIH.