Publiek in Assen geeft Viñales vleugels

Maverick Viñales betrok het publiek in Assen nadrukkelijk bij zijn zege in de 89e TT. De Spaanse MotoGP-racer genoot van de duizenden enthousiaste toeschouwers die hem vleugels gaven. “Het is fantastisch. Eerlijk waar, Assen vind ik de mooiste race, wat een passie bij de fans.’’

Viñales gaf waar voor zijn geld met een prachtig duel tussen hem en landgenoot Marc Márquez, de winnaar van vorig jaar. Het duo reed rondenlang bijna wiel aan wiel, maar in de slotfase bleek de Yamaha net wat meer power te hebben dan de Honda van regerend wereldkampioen Márquez. “Het team heeft geweldig werk verricht, de motor vloog over de baan. Ik heb er even geen woorden voor, maar het gevoel is heerlijk.’’