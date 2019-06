Quartararo op pole in 89e TT

De Fransman Fabio Quartararo is zondag de blikvanger in de 89e editie van de TT van Assen. De pas 20-jarige coureur start vanaf poleposition in de belangrijkste klasse MotoGP. Quartararo haalde zaterdag ongekende snelheid uit zijn Yamaha; hij reed in de kwalificatie de snelste ronde ooit op de Drentse racebaan (1.32,017).

Regerend wereldkampioen Marc Márquez kon het tempo van Quartararo niet bijbenen en zette de vierde tijd neer. Hij zal vanaf de tweede startrij in de aanval moeten op de Fransman. De Spanjaard, vorig jaar winnaar van de TT, verwacht dat het een spannende race wordt.

Publieksheld Valentino Rossi, voor wie jaarlijks duizenden mensen naar het Drentse circuit komen, stelde teleur met de veertiende tijd in de kwalificatie.

Het publiek hoeft niet te rekenen op Nederlands succes. Bo Bendsneyder, de enige Nederlander in het WK wegrace, had grote problemen met de afstelling van zijn motor en kreeg het niet voor elkaar snelle ronden te rijden. De Rotterdammer uit het GP-team van de Drentse zakenman Roelof Waninge start in de Moto2 vanaf de 24e plaats.

De TT begint zondag om 11.00 uur met de race in de Moto3. Het hoogtepunt, de MotoGP, start om 14.00 uur.