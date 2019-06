Schachmann volgt Ackermann op in Duitsland

Wielrenner Maximilian Schachmann is de nieuwe Duitse kampioen op de weg. De 25-jarige renner uit Berlijn bleef op de Sachsenring na 181,1 kilometer Marcus Burghardt en Andreas Schillinger voor. Schachmann neemt de trui over van zijn ploeggenoot Pascal Ackermann bij Bora-hansgrohe.

De nationale wegwedstrijd op de Sachsenring werd met een temperatuur van 35 graden een uitputtingsslag. Na twee├źnhalf uur koers waren er nog maar 53 deelnemers van de 190 over. Ook titelverdediger Ackermann kneep voortijdig in de remmen.

In Engeland ging de nationale titel naar Ben Swift. De sprinters van Team Ineos troefde ploeggenoot Ian Stannard en John Archibald af. Swift nam de trui over van zijn neef Connor Swift, die de titel een jaar eerder had veroverd.

De kampioenstrui in Slowakije bleef ook in de familie. Juraj Sagan veroverde de titel en nam die over van zijn jongere broer Peter Sagan. Voor Juraj was het de derde titel op de weg.