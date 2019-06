Schippers zesde op 200 m in Diamond League

Dafne Schippers heeft in de Diamond League in Eugene genoegen moeten nemen met de zesde plaats op de 200 meter. De tweevoudig wereldkampioene op deze afstand finishte in een tijd van 22,62 seconden. De Nigeriaanse Blessing Okagbare zegevierde in 22,05, gevolgd door de Jamaicaanse Elaine Thompson (22,21) en de Britse Dina Asher-Smith (22,42).

Schippers wist ruim twee weken geleden bij de Diamond League in Oslo de 200 meter nog te winnen. Ze liep toen een tijd van 22,56. Eind mei eindigde de Utrechtse atlete in Stockholm als derde in 22,78. In Eugene kon Schippers vanuit de bocht niet haar befaamde versnelling plaatsen op het rechte stuk naar de eindstreep. Daardoor bleef het podium deze keer buiten bereik.

Schippers is van plan om in juli ook deel te nemen aan de wedstrijden voor de Diamond League in Lausanne (100 meter), Monaco (200 meter) en Londen (100 meter).

Thompson leverde vorige week in Kingston de beste prestatie van 2019 tot dusver op de 200 meter met een tijd van 22,00.

De Amerikaan Christian Coleman won de 100 meter in een tijd van 9,81 seconden. Dat is de beste jaarprestatie tot dusver op de sprint. Zijn landgenoot Justin Gatlin kwam als tweede over de finishlijn (9,87), met de Brit Zharnel Hughes als derde (9,97).