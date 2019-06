Van den Goorbergh sleutelt aan carrière zoon

Jurgen van den Goorbergh is de trotse vader die zijn zoon Zonta naar de wereldtop in het motorracen wil loodsen. “Moto3, Moto2 en dan MotoGP, dat is het ideale traject’’, zegt de oud-wegracer op het TT Circuit in Assen, terwijl hij sleutelt aan de motor van zijn pas 13-jarige zoon, de jongste deelnemer in de talentklasse Rookies Cup.

‘VdG’ was zelf jarenlang de Nederlandse vaandeldrager in de 250 en 500cc. De Brabander kon mee met de besten in de koningsklasse en wist regelmatig bij de eerste tien te finishen in de grands prix. Hij reed in de herfst van zijn carrière talrijke keren mee in de Dakar Rally. Anno 2019 is de 49-jarige Van den Goorbergh ‘in dienst’ van Zonta. Hij coacht en begeleidt hem én prepareert zijn motor.

“De race-genen heeft hij van mij meegekregen. Hij is met de motorfiets opgegroeid. Bij hem zat het er ook vroeg in, ik geloof dat Zonta met 3 jaar al op een motorfietsje zat. Hij heeft het nog even geprobeerd in de motorcross, maar uiteindelijk voor het wegracen gekozen. En nu is hij al zover dat hij in de Rookies Cup uitkomt.’’

De jonge Van den Goorbergh doorstond de strenge selectie voor dit kampioenschap, dat door energiedrankfabrikant Red Bull wordt gesponsord en tot doel heeft jeugdige rijders in de leeftijd van 13 tot 17 jaar klaar te stomen voor het grote werk. “Uit tweehonderd kandidaten bleven er tien tot twaalf over en Zonta zat daarbij.’’

Vader Van den Goorbergh geniet van zijn telg, die zich als jongste van het stel goed staande weet te houden in de Rookies Cup. De races zijn in hetzelfde weekeinde als een grand prix, dus vandaar dat Assen ook op de kalender staat. “Ze doen niet eens zo veel onder voor de Moto3. Ik zie aan de rondetijden van Zonta dat hij maar 2 tot 3 seconden per ronde langzamer is dan de coureurs in de Moto3. Het is een mooi gezicht, die knullen hangen niet zoals wij vroeger in de motor, maar ernaast. Ze liggen met de ellebogen op het asfalt om nog meer controle te hebben in de bochten.’’

De negende plaats in Assen stemt vader Van den Goorbergh tot grote tevredenheid. ‘’Keurig gereden’’, luidt het oordeel van de meester. Zoon Zonta, wiens idool overigens motorcrosser Jeffrey Herlings is, is het met zijn vader eens. ‘’Ik had dit niet verwacht. Er had misschien nog meer ingezeten als ik in de eerste ronde niet vol in de remmen moest omdat iemand voor mij onderuit ging. Toen was er een gat met de kopgroep en dat kreeg ik niet meer dicht’’, analyseert hij professioneel.