Van Schip wint omnium op Europese Spelen

Baanwielrenner Jan-Willem van Schip heeft het omnium op de Europese Spelen gewonnen. Hij verzamelde 178 punten op de vier disciplines. De Zwitser Thery Schir eindigde als tweede met 144 punten. Het brons was voor de Pool Daniel Staniszewski met 126 punten. Van Schip won zaterdag al zilver met Yoeri Havik op madison.

Van Schip maakte een ijzersterke indruk op de vier onderdelen van het omnium. Hij werd derde op scratch en moest alleen Schir voor laten gaan in de temporace. Hij won de afvalkoers en verdedigde zijn leidende positie in het algemeen klassement met winst in de afsluitende puntenkoers.