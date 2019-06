Verlies Brouwer/Meeuwsen in tweede WK-partij

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de tweede groepswedstrijd bij de WK beachvolleybal in Hamburg verloren. Het Nederlandse duo ging tegen het Argentijnse koppel Julian Amado Azaad/Nicolás Capogrosso in twee sets onderuit: 22-20 21-19. Brouwer en Meeuwsen wonnen het eerste groepsduel en moeten dinsdag in de derde en laatste partij in poule F kwalificatie voor de volgende ronde zien af te dwingen.

Eerder op de dag plaatsten de koppels Joy Stubbe/Marleen van Iersel en Sanne Keizer/Madelein Meppelink zich vroegtijdig voor de knock-outfase. Stubbe en Van Iersel maakten indruk tegen het Australische duo Mariafe Artacho/Taliqua Clancy, de nummers twee van de wereldranglijst: 21-19 24-22. In het eerste duel verraste het Nederlandse tweetal in Hamburg al met een zege op het Amerikaanse duo Brooke Sweat/Kerri Walsh Jennings.

Keizer en Meppelink, als achtste ingeschaald, klopten in hun tweede WK-partij het Australische duo Becchara Palmer/Nicole Laird: 21-16 21-12. Ook het eerste duel in Hamburg had het Nederlandse duo in twee sets gewonnen.