Verstappen en Leclerc moeten uitleg geven

Max Verstappen weet zondag aan het begin van de avond of zijn overwinning bij de Grote Prijs in Oostenrijk in de Formule 1 definitief is. De Nederlandse coureur van Red Bull moet zich samen met Charles Leclerc van Ferrari om 18.00 uur bij de wedstrijdleiding melden om uitleg te geven.

Verstappen nam op de Red Bull Ring enkele ronden voor het einde de leiding van Leclerc over. Beide wagens raakten elkaar in de bocht. Volgens Verstappen was er met die inhaalmanoeuvre niets mis. Leclerc moest met de tweede plaats genoegen nemen en wacht nog steeds op zijn eerste zege in de belangrijkste raceklasse.