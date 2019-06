Verstappen hoopt weer te winnen in Oostenrijk

Max Verstappen hoopt zondag bij de Grote Prijs van Oostenrijk zijn prestatie van vorig jaar te herhalen. De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull bleef toen de Ferrari’s van Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel voor en behaalde zijn eerste zege van het seizoen.

Verstappen start zondag vanaf 15.10 uur op de Red Bull Ring in Spielberg vanaf de tweede plaats, achter Charles Leclerc van Ferrari. Lewis Hamilton, leider in de WK-stand, werd na de kwalificatie voor straf drie plekken teruggezet en begint als nummer vijf. Zijn Finse Mercedes-ploeggenoot Valtteri Bottas is de nummer drie en de Brit Lando Norris van McLaren mag weg vanaf plek vier.

De startopstelling belooft een meer spannende race dan vorige week in Frankrijk. Verstappen moest toen genoegen nemen met de vierde plaats en had geen moment uitzicht op het podium. Na afloop zei hij toen ook weinig hoop te hebben op een goed resultaat in Oostenrijk. Na de kwalificatie van zaterdag dacht hij daar anders over. “De auto doet het ook een stuk beter. Ik ben heel tevreden met een plaats in de top drie. Hopelijk kan ik de fans hier een mooi resultaat bezorgen”, aldus de Limburger, die dit seizoen twee keer als derde finishte. Dat zijn zijn beste prestaties tot dusverre.