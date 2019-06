Verstappen: ik dacht dat de race over was

Max Verstappen hield er zondag na zijn slechte start in de Grote Prijs van Oostenrijk in de Formule 1 geen rekening mee dat hij nog zou winnen. De Nederlander kwam met zijn Red Bull traag op gang en viel terug van de tweede naar de zevende plaats. “Ik dacht dat de race over was na die start. Het is ongelooflijk om hier toch te winnen”, aldus Verstappen, die Charles Leclerc van Ferrari, enkele ronden voor het einde passeerde en daarmee de leiding over nam.

Volgens Verstappen was er met die inhaalactie weinig mis. “Dit is de Formule 1. Het hoort er bij. Anders moet je thuisblijven.”

Verstappen startte zijn inhaalrace na zijn pitstop. “Met de tweede set banden ging het als een speer”, legde de Nederlander uit. “Het voelde heel goed aan. Ik ben heel blij, ook voor Honda. Dit is voor hen de eerste overwinning sinds 2006. Het geeft een enorme boost.”