Verstappen passeert Vettel en is nu derde

Max Verstappen is dankzij zijn eerste overwinning dit seizoen in de Formule 1 naar de derde plaats gestegen in de stand om het wereldkampioenschap. De Nederlandse coureur van Red Bull heeft na negen races 126 punten. Verstappen passeerde de Duitser Sebastian Vettel, die bij de Grote Prijs van Oostenrijk als vierde over de finish kwam. Vettel heeft 123 punten.

De Brit Lewis Hamilton en de Fin Valtteri Bottas, die allebei rijden voor Mercedes, hebben nog altijd een ruime voorsprong op de anderen. Hamilton staat op 197 punten en Bottas op 166.

Pierre Gasly, de Franse ploeggenoot van Verstappen, is zesde met 43 punten.