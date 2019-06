Verstappen rijdt in Oostenrijk weer naar zege

Max Verstappen heeft net als vorig jaar de Grote Prijs van Oostenrijk gewonnen. De Nederlandse Formule 1-coureur dankte zijn zege zondag aan een indrukwekkende inhaalrace. Vier ronden voor het einde passeerde Verstappen de Ferrari van Charles Leclerc, die op dat moment de leiding had. De jury bekijkt nog of de inhaalmanoeuvre van de Limburger volgens de regels was.

Verstappen kende een slechte start op de Red Bull Ring in Spielberg. Hij viel terug van plaats twee naar zeven. Verstappen rekende in zijn Red Bull zijn concurrenten één voor één in.

Voor Verstappen is het zijn zesde overwinning in de Formule 1 en zijn eerste dit seizoen. Naast zijn twee zeges in Oostenrijk finishte de Nederlander als eerste in Spanje (2016), Maleisië (2017) en Mexico (2017 en 2018).

Tot zondag was de derde plaats, in Australië en Spanje, zijn beste prestatie dit seizoen. Verder eindigde Verstappen vijf keer als vierde en een keer als vijfde.

Na de saaie race van vorig weekeinde in Frankrijk, zonder echte hoogtepunten, was er in Oostenrijk wel weer sprake van spektakel. De vele duizenden Nederlandse fans op de tribune zagen Verstappen na 50 ronden eerst de Duitser Sebastian Vettel passeren en na 56 ronden de Fin Valtteri Bottas. In het slot van de race moest ook Leclerc de rijder van Red Bull, na een spannend gevecht waarbij de twee wagens elkaar raakten, voorbij laten gaan.

Leclerc werd tweede en Bottas eindigde als derde.