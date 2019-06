Viñales troeft Márquez af in 89e TT

De Spaanse motorcoureur Maverick Viñales heeft in de 89e editie van de TT van Assen de hoofdact op zijn naam geschreven. Hij won de race in de koningsklasse MotoGP.

De 24-jarige coureur van Yamaha troefde in een rechtstreeks duel vijfvoudig wereldkampioen Marc Márquez af. De Spaanse klassementsleider van Honda zag in de slotfase van de race zijn landgenoot Viñales langzaam bij hem wegrijden en eindigde als tweede. De derde plaats was voor de Fransman Fabio Quartararo, die van poleposition was gestart.

Márquez behoudt de leiding in het kampioenschap.