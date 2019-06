Vroeg einde TT voor publieksheld Rossi

De TT van Assen is vroeg in de race van de MotoGP publieksheld Valentino Rossi kwijtgeraakt. De tienvoudig winnaar in Assen gleed in de vijfde ronde onderuit en moest de strijd staken. Rossi lag op dat moment op de elfde plaats.

De 40-jarige Rossi is nog altijd razend populair. Ondanks dat hij zijn negende en laatste wereldtitel alweer tien jaar geleden veroverde, dragen nog steeds veel toeschouwers het blauw-gele shirt met het beroemde nummer 46 van ‘The Doctor’.

Dit seizoen gaat het niet bepaald crescendo bij de Italiaan. Hij haalde de twee vorige races ook al de finish niet. In Assen maakte Rossi dit jaar weinig indruk in de trainingen; hij kwalificeerde zich als veertiende voor de race. Rossi won twee jaar geleden voor de tiende keer de TT.