Wild draagt vlag op sluitingsceremonie

Kirsten Wild draagt zondagavond de Nederlandse vlag op de sluitingsceremonie van de Europese Spelen in Minsk. De 36-jarige baanwielrenster won de afgelopen dagen goud op het omnium en scratch. Samen met Amber van der Hulst greep ze zilver op madison.

“Kirsten is bescheiden over wie ze is en wat ze heeft gepresteerd”, stelde chef de mission Pieter van den Hoogenband. “Maar ondertussen is ze verschrikkelijk goed. Kirsten levert altijd kwaliteit. Ze heeft een erelijst waar je u tegen zegt. Pak haar Wikipedia-pagina er maar eens bij en verwonder je, over wat zij allemaal heeft gewonnen. En ook hier laat ze het weer zien. Ze is een onderschatte grootheid in ons land op sportgebied.”

“Ik ben blij dat ik haar namens ons team een podium kan geven, om te laten zien hoe erg ze wordt gewaardeerd”, vervolgde Van den Hoogenband. “Toen ik vroeg of ze het een eer vond om vanavond onze vlag te dragen, merkte ik dat het haar wat deed. Hopelijk is het voor anderen, die haar nog niet zo goed kennen, een reden om zich nog meer te verdiepen in de sportvrouw Kirsten Wild. Een fenomeen én een prachtige ambassadrice van de sport.”

Wild was naar eigen zeggen een beetje overdonderd door de vraag van Van den Hoogenband. “Ik viel een beetje stil”, bekende ze. “Ik wist even niet goed wat ik moest zeggen. Het is een enorme eer en waardering. Ik was dus positief verrast. Ik vind het heel bijzonder.”

Boksster Nouchka Fontijn droeg de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Europese Spelen.