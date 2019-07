Debutante Gauff (15) verrast Venus Williams

De pas 15 jaar oude Cori Gauff heeft voor een stunt gezorgd door in de eerste ronde van Wimbledon de maar liefst 24 jaar oudere Venus Williams naar huis te sturen. Het werd 6-4 6-4. Williams is vijfvoudig kampioene, Gauff komt uit het kwalificatietoernooi.

Gauff hoorde pas vlak voor de start van Wimbledon dat ze mocht deelnemen aan de kwalificaties. Ze is de nummer 313 van de wereld en had zodoende zelfs voor de voorronden een wildcard nodig.

Venus en Serena Williams zijn de idolen van Gauff. “Zij deden me realiseren wat mogelijk was. Er waren nooit veel gekleurde spelers in de tennissport, zeker niet in Noord-Amerika”, zei Gauff voorafgaand aan het toernooi.