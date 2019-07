Hassan loopt vierde tijd ooit

Het Europees record op de 3000 meter van 8.18,49, dat Sifan Hassan zondagavond in het Amerikaanse Eugene liep, is de vierde tijd ooit gelopen op deze afstand. Drie Chinese atletes waren bijna 26 jaar geleden sneller.

Junxia Wang veroverde in september 1993 de Chinese titel op de 3000 meter in 8.06,11. De winnaressen van zilver en brons in die wedstrijd in Peking liepen de tweede en derde tijd ooit: Yunxia Qu noteerde 8.12,18 en Linli Zhang 8.16,50.

Over die toptijden van de Chinese atletes hangt een zweem van doping. Wang en Qu maakten deel uit van het beroemde ‘Leger van Ma Junren’. Deze atletiekcoach had in de jaren negentig een bijzonder succesvolle groep atletes onder zijn hoede. Hij beweerde dat zijn loopsters zo succesvol waren door loodzware trainingen te combineren met een dieet van onder meer schildpaddensoep en slakkenpaté. In 2016 kwam een oude brief van Wang naar boven waarin ze bekende dat ze in haar beste jaren werd gedwongen tot doping.

Hassan, die tegenwoordig woont en traint in de Verenigde Staten, richt zich voor de WK in Doha (27 september – 6 oktober) en de Olympische Spelen van Tokio 2020 voornamelijk op de 5000 en 10.000 meter.