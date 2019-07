Hockeysters met 24 speelsters naar Tokio

Bondscoach Alyson Annan neemt 24 speelsters mee naar Japan, waar de selectie vanaf 22 juli op de olympische locatie in Tokio een trainingsstage afwerkt. Dat is in eerste instantie een voorbereiding op de Europese kampioenschappen, medio augustus in Antwerpen.

De kern van de groep bestaat uit speelsters die het afgelopen weekeinde in het Wagenerstadion van Amstelveen de finale van de Pro League wonnen. Voor dat evenement, dat al in januari begon, riep Annan 33 speelsters op. Daarvan zijn er nu negen afgevallen.

Felice Albers, Yibbi Jansen, Freeke Moes en Lisa Post sluiten aan bij Jong Oranje. Margot Zuidhof en Hester van der Veld zijn wegens langdurige blessures niet beschikbaar. Lieke Hulsen en keepster Kiki Gunneman maken eveneens geen deel uit van de trainingsgroep. Keepster Alexandra Heerbaart sluit na de trainingsstage in Japan weer aan.

Annan maakt rond 1 augustus de definitieve selectie voor het EK bekend.