Horner: Verstappen is de beste

Teambaas Christian Horner van Red Bull kon na de indrukwekkende zege van Max Verstappen in de Grote Prijs van Oostenrijk eindelijk hardop uitspreken wat hij al een tijdje dacht. “Max is de beste coureur in Formule 1. Ik dacht dat al een tijdje, maar weet het nu zeker”, zei de Brit, die zich geen mooiere overwinning kon herinneren.

“De stijl en manier waarop waren grandioos. Hij valt terug bij de start van plaats twee naar acht en vecht zich dan terug in de race. Hij weet zich naar voren te manoeuvreren en doet dat op een manier die grenst aan perfectie. Met bewondering heb ik ernaar gekeken hoe zijn banden en remmen beheert en het team aanstuurt via de radio en die auto door de race draait.”

Het jurybesluit om Verstappen niet te straffen voor zijn late inhaalactie bij Charles Leclerc was de enige juiste beslissing, meent Horner. “Het zou onverdraaglijk zijn geweest als het podium na de race zou zijn veranderd na een race als deze. Dit was hard en fair racen tussen de twee coureurs van de toekomst. Zij geven wat de Formule 1 nodig heeft: wiel-aan-wielgevechten.”