Titelverdediger Novak Djokovic kan op Wimbledon rekenen op de technische en tactische tips van oud-kampioen Goran Ivanisevic. De 47-jarige Kroaat is toegetreden tot het begeleidingsteam van de Servische nummer één van de wereldranglijst. Ivanisevic veroverde in 2001 de titel op het heilige tennisgras in Londen. Djokovic begint maandag aan het grandslamtoernooi met een partij tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber.