Raonic volgende tegenstander van Haase

Milos Raonic is de tegenstander van Robin Haase in de tweede ronde van Wimbledon. De Canadees, finalist op Wimbledon in 2016, versloeg Prajnesh Gunneswaran uit India met 7-6 (1) 6-4 6-2.

Haase trof de 28-jarige Raonic pas één keer eerder. In 2013 verloor Haase de enige onderlinge ontmoeting, op het indoortoernooi van Parijs-Bercy, met 6-3 6-4.

Na zijn finaleplaats in 2016 haalde Raonic, de nummer 17 van de wereld, twee keer de kwartfinales op Wimbledon. Haase is sinds 2011 niet meer voorbij de tweede ronde gekomen in Londen.

Het duel wordt woensdag gespeeld.