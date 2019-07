Titelhouder Djokovic opent op Wimbledon

Maandagmiddag om 12.00 uur (Nederlandse tijd) gaat het derde grandslamtoernooi van het jaar van start: Wimbledon. In Londen verdedigen Novak Djokovic en Angelique Kerber hun titel.

Traditiegetrouw opent de titelhouder het toernooi op Centre Court, op een later tijdstip dan op de andere banen. Djokovic neemt het vanaf 14.00 uur op tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber, in wie hij dit jaar op Indian Wells zijn meerdere moest erkennen. Kerber komt pas dinsdag in actie.

Op Wimbledon wordt op de openingsdag vooral uitgekeken naar het duel tussen vijfvoudig kampioene Venus Williams en debutante Cori Gauff. Er zit een verschil van leeftijd van maar liefst 24 jaar tussen beide Amerikaanse speelsters. Serena en Venus Williams zijn de idolen van Gauff.

Van de drie Nederlandse deelnemers in het hoofdtoernooi komt alleen Robin Haase in actie. Haase treft de Slowaak Jozef Kovalik, de nummer 169 van de wereld. Kiki Bertens en qualifier Lesley Kerkhove spelen dinsdag voor het eerst.