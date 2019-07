Zverev opnieuw vroeg onderuit

Tennisser Alexander Zverev heeft opnieuw vroegtijdig een grandslamtoernooi verlaten. De Duitse nummer 5 van de wereld, die nog nooit voorbij de kwartfinales is gekomen op een grand slam, werd in de openingsronde van Wimbledon in vier sets uitgeschakeld door de Tsjech Jiri Vesely: 4-6 6-3 6-2 7-5.

In 2018 schreef Zverev (22) de ATP Finals op zijn naam, maar echt succes op de allergrootste toernooien heeft hij nog niet gehad. Zverev maakte voor de zeventiende keer zijn opwachting in het hoofdtoernooi van een grand slam en slechts twee keer haalde hij de laatste acht: dit jaar en vorig jaar op Roland Garros.

De 25-jarige Vesely, via de kwalificaties tot het hoofdtoernooi doorgedrongen, heeft een aardige staat van dienst op Wimbledon. Vorig jaar haalde hij de vierde ronde en dat lukte hem ook al in 2016. Hij is de nummer 124 van de wereld.