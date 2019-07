Engeland kan op WK net niet stunten tegen VS

De Amerikaanse vrouwenploeg heeft voor de derde keer op rij de finale bereikt van het WK voetbal. De titelhouder versloeg Engeland in Lyon met 2-1. De Britse ploeg was zeker niet de mindere in de boeiende wedstrijd, maar kwam een beetje geluk tekort.

In de 67e minuut juichte heel Engeland voor de gelijkmaker van Ellen White (2-2), maar de VAR keurde de treffer af wegens buitenspel. Dat was een kwestie van centimeters. Een kwartier later, na interventie van de VAR, kreeg de Britse ploeg een strafschop. Keepster Alyssa Naeher wist de zwakke inzet van aanvoerster Steph Houghton te pakken.

In de finale speelt Verenigde Staten zondag in hetzelfde stadion tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Zweden. Die halve eindstrijd is woensdagavond, eveneens in Lyon (aanvang: 21.00 uur). De verliezer speelt zaterdag tegen Engeland in de strijd om WK-brons in Nice.

De Amerikaanse ploeg won de wereldtitel in 1991, 1999 en 2015. De VS eindigden sinds de eerste editie in 1991 steeds in de top drie. Engeland pakte bij de vorige editie in 2015 de eerste WK-medaille (brons).

De Amerikaanse ploeg startte verrassend zonder Megan Rapinoe. De veelbesproken aanvalster, die president Donald Trump tergde met enkele uitspraken, was in de kwartfinales met twee goals tegen Frankrijk (2-1) nog de grote uitblinker. Ze had in Lyon naar verluidt last van een dijbeenblessure.

Christen Press, de vervangster van Rapinoe, opende de score met een fraaie kopbal (1-0). Engeland wankelde in de beginfase, maar bleef dankzij keepster Carly Telford in de wedstrijd. De Britse doelvrouw was de vervangster van Karen Bardsley, die door een hamstringblessure niet beschikbaar was.

White bracht Engeland op gelijke hoogte (1-1). Na ruim een half uur kwam de Amerikaanse ploeg opnieuw op voorsprong. De jarige Alex Morgan (30) kopte raak, 2-1.

Na de rust ging Engeland fel op jacht naar de gelijkmaker, maar in het grote offensief bleef de gelijkmaker uit. Na de twee VAR-incidenten moest Millie Bright nog van het veld na haar tweede gele kaart. Tegen tien speelsters wist de teleurstellende titelhouder de broze marge vast te houden.