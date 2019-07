Federer door na setverlies tegen debutant

Roger Federer (37) heeft zich na een stroeve start toch nog soepel geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. De als tweede geplaatste Zwitser moest de eerste set verrassend afstaan aan de vijftien jaar jongere Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. Daarna was de achtvoudige kampioen beter bij de les. Federer zegevierde na 1 uur en 50 minuten in vier sets: 3-6 6-1 6-2 6-2.

Harris, de nummer 86 van de wereldranglijst, maakte zijn debuut op Wimbledon en mocht zich meteen op het Centre Court laten zien. Hij begon uitstekend tegen de Zwitserse publiekslieveling, die voor zijn doen nogal veel foutjes maakte. Na de eerste set kwam Federer goed in zijn ritme en was er voor Harris geen houden meer aan. De twintigvoudige grandslamwinnaar speelt in de tweede ronde tegen de Brit Jay Clarke of de Amerikaan Noah Rubin.